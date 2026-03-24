Milano, 24 marzo 2026 – La dovuta cautela, chiuse le urne, si rompe dopo i primi risultati dello spoglio che arrivano dai seggi. “Andiamo in piazza”, è l’annuncio dato alle 16.15 nel salone della Camera del lavoro di Milano dedicato al sindacalista Giuseppe Di Vittorio, dove è riunito il Comitato per il No al referendum. Sorrisi e strette di mano, la tensione che si scioglie e l’entusiasmo che cresce guardando anche i dati che arrivano dai seggi milanesi, dove il No si è imposto con numeri sopra la media nazionale. Un 58% in citt à e un 53% considerando tutta l’area metropolitana, in controtendenza rispetto alla Lombardia dove ha invece vinto il Sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vince il no e Milano fa festa: giovani e storici attivisti in piazza Duomo. “Risultato memorabile, parte da qui la riscossa della sinistra”

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Referendum, vince il "No" e la sinistra fa festa in piazza: chi spuntaIl Referendum giustizia ha mobilitato una grande fetta dell'elettorato italiano con una affluenza che sfiora il 60 per cento.

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Una selezione di notizie su Vince il no e Milano fa festa giovani e...

Temi più discussi: Milano, al referendum vince il No con 17 punti, in Lombardia il Sì. Sala: Paese ora contendibile; Referendum, la geografia del voto: le grandi città del Sud e del Nord dicono No, il sì si afferma solo in Veneto, Lombardia e Friuli; La Lombardia dice sì al referendum, in controtendenza Milano con il no al 58%; Il No vince in 17 regioni su 20 e stravince in tutte le grandi città.

Vince il no e Milano fa festa: giovani e storici attivisti in piazza Duomo. Risultato memorabile, parte da qui la riscossa della sinistraLuca Stanzione: Determinante il voto dei giovani. C’è un Paese che reagisce quando si mette mano alla Costituzione. C’è un paese che non condivide la rotta di questo Governo ... ilgiorno.it

Milano, al referendum vince il No, in Lombardia il Sì. Sala: Paese ora contendibileAffluenza oltre il 65 per cento in città, al 63,7% in Lombardia. Il no vince a Milano con oltre 16 punti di vantaggio ... milano.repubblica.it

Tra gli under 35 vince nettamente il No, mentre tra gli over 55 prevale di misura il Sì (50,7%) Tradisce l’indicazione del partito l’11% degli elettori di Fd, il 14,% della Lega e il 17% di FI facebook

Il centrodestra vince le elezioni suppletive in #Veneto, i leghisti Giulio #Centenaro e Alberto #DiRubba subentrano a Massimo Bitonci e Alberto Stefani. Collegio di Selvazzano Dentro: Centenaro (CDX): 59,44% Stivanello (CSX): 31,21% Adinolfi (PdF): x.com