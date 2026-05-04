Da Lecco a Bellagio con un biglietto unico per bus e battello

Dal 1° maggio, è in vigore un nuovo accordo che permette di utilizzare un biglietto unico per spostarsi tra Lecco e Bellagio combinando autobus e battelli. Questa iniziativa coinvolge le compagnie di trasporto pubblico e marittimo, offrendo un modo più semplice e integrato per raggiungere le due località. La misura riguarda i viaggi effettuati con i mezzi pubblici lungo questa tratta, facilitando gli spostamenti dei viaggiatori.

A partire dal 1° maggio è possibile viaggiare con un biglietto unico da Lecco a Bellagio su autobus e battelli, grazie all’accordo “NaviBus - Navigando per Lecco”.L’intesa è stata siglata da Linee Lecco e Navigazione Laghi Como, sotto l’auspicio della Provincia di Lecco e dell’Agenzia Tpl.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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