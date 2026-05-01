Dal 1° maggio 2026, le linee di autobus e di navigazione sul lago di Lecco introdurranno un biglietto unico chiamato NaviBus. La novità riguarda sia i servizi di autobus urbani e interurbani che le traversate in battello sul lago, offrendo un sistema integrato per i viaggiatori. La misura mira a semplificare l’acquisto dei biglietti e a favorire l’utilizzo combinato di entrambi i mezzi di trasporto.

?? Cosa sapere Dal 1° maggio 2026 Linee Lecco e Navigazione Laghi lanciano il biglietto unico NaviBus. L'integrazione tra bus e battello punta a decongestionare il traffico sulla Statale Lariana 583. Da oggi, 1° maggio 2026, i viaggi tra Lecco e Bellagio si trasformano grazie al nuovo biglietto unico che integra bus e battello per superare il blocco della Statale Lariana 583. La novità prende il nome di progetto NaviBus - Navigando per Lecco. Si tratta di un’iniziativa intermodale nata dalla .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NaviBus: bus e battello insieme per sbloccare il lago di Lecco

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