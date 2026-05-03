L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, un traguardo raggiunto dopo un percorso che ha radici in eventi lontani nel tempo. La notte del 31 maggio, infatti, è rimasta impressa come quella della sconfitta in finale di Champions League contro una squadra francese. Tra i protagonisti di questa vittoria nazionale ci sono Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, giocatori che hanno avuto un ruolo chiave nel successo della squadra.

Il 21° scudetto dell’Inter arriva da molto lontano. Di preciso dal 31 maggio, la notte della fragorosa sconfitta in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Dalla disfatta di Monaco nasce la voglia di riscatto di un gruppo che è riuscito a rialzarsi dopo il fallimento della scorsa stagione fino alla conquista del tricolore. Non era facile e neppure prevedibile immaginare una rinascita interista, dopo l'addio di Simone Inzaghi e i problemi di spogliatoio venuti fuori durante il Mondiale per Club. Ancora di più con l'arrivo di un allenatore da testare ad alti livelli come Chivu e dopo l'avvio incerto con due sconfitte in tre partite. Alla base del successo c'è la forza del gruppo, trascinato da un capitano encomiabile come Lautaro Martinez e dal gruppo degli italiani (Barella, Bastoni, Dimarco).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lautaro, Dimarco e Calhanoglu: i protagonisti dello scudetto dell’Inter

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