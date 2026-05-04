da easyjet fino a wizz air bomba cherosene sui conti

Le compagnie aeree europee stanno vivendo un momento difficile a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, influenzato dal conflitto in Iran. La crescita dei costi si riflette sui conti delle aziende, causando preoccupazioni per la stabilità finanziaria del settore. La tensione geopolitica ha portato a rincari sui prezzi del cherosene, colpendo in modo diretto le compagnie aeree che operano in Europa.

L'entusiasmo per la stagione turistica 2026 si sta scontrando con la dura realtà della geopolitica. Il conflitto in Iran ha innescato una potente onda d'urto che dai pozzi in Medioriente arriva dritta ai serbatoi delle compagnie aeree. I dati della Iata, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, sono chiari: in Europa il costo del jet fuel è cresciuto, dall'inizio della guerra, di circa il 105,7%, mentre in Asia si sfiorano picchi del 110%. Questo significa che, se lo scorso anno il cherosene pesava per il 26,8% sui costi totali delle compagnie, quando il barile era fermo a 90 dollari, oggi quella voce sfiora il 38% e così il mondo dell'aviazione brucia oltre 400 milioni di dollari extra al giorno solo per restare in volo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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