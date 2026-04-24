Wizz Air annuncia il Pisa-Palermo fino a dieci voli la settimana

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ottobre 2026, sarà attivo un nuovo collegamento aereo tra Pisa e Palermo, con fino a dieci voli settimanali. La compagnia aerea Wizz Air e l’aeroporto toscano hanno reso noto che il servizio partirà il 25 ottobre. La rotta collegherà le due città con voli frequenti, offrendo un’opzione diretta per i viaggi tra le due destinazioni. La notizia riguarda principalmente il settore dei trasporti e il potenziamento delle rotte regionali.

Pisa, 24 aprile 2026 – Wizz Air  e Toscana Aeroporti hanno annunciato oggi che dal 25 ottobre 2026 sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo, con fino a dieci frequenze settimanali. "L’introduzione della nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività domestica dal Galilei – si spiega – consolidando il ruolo di Pisa come scalo strategico per i collegamenti tra il Centro-Nord e il Sud Italia”. Si tratta di un collegamento che avrà un impatto particolarmente rilevante sul piano accademico: la nuova rotta faciliterà infatti gli spostamenti degli studenti fuori sede, rafforzando i collegamenti con il polo universitario pisano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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