Wizz Air annuncia il Pisa-Palermo fino a dieci voli la settimana

Da ottobre 2026, sarà attivo un nuovo collegamento aereo tra Pisa e Palermo, con fino a dieci voli settimanali. La compagnia aerea Wizz Air e l’aeroporto toscano hanno reso noto che il servizio partirà il 25 ottobre. La rotta collegherà le due città con voli frequenti, offrendo un’opzione diretta per i viaggi tra le due destinazioni. La notizia riguarda principalmente il settore dei trasporti e il potenziamento delle rotte regionali.

Pisa, 24 aprile 2026 – Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato oggi che dal 25 ottobre 2026 sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo, con fino a dieci frequenze settimanali. "L’introduzione della nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività domestica dal Galilei – si spiega – consolidando il ruolo di Pisa come scalo strategico per i collegamenti tra il Centro-Nord e il Sud Italia”. Si tratta di un collegamento che avrà un impatto particolarmente rilevante sul piano accademico: la nuova rotta faciliterà infatti gli spostamenti degli studenti fuori sede, rafforzando i collegamenti con il polo universitario pisano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wizz Air annuncia il Pisa-Palermo, fino a dieci voli la settimana Notizie correlate Pisa-Palermo, nuovo volo Wizz Air dal 25 ottobre: fino a 10 frequenze a settimanaPisa, 24 aprile 2026 - Dal 25 ottobre sarà attivo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo operato da Wizz Air, con fino a 10 frequenze... Leggi anche: Wizz Air riprende i voli tra Venezia e Palermo, rafforzando i collegamenti con la Sicilia in estate Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Váradi (Wizz Air): Temporanea mancanza di jet fuel in tre aeroporti italiani; Wizz Air: Prenotate i voli, supereremo la crisi del carburante; Voli estate 2026 cancellati, una compagnia aerea annuncia: Ecco fino a quando avremo carburante; Wizz Air risponde a O’Leary: Commenti infondati e non veritieri. Palermo, Wizz Air annuncia sei nuove rotte: operative da agostoPALERMO – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesap hanno annunciato oggi un’importante novità per la base della compagnia presso l’Aeroporto di Palermo Falcone Borsel ... livesicilia.it Da Palermo adesso voli fino in Marocco (e non solo): Wizz Air lancia 6 nuove tratteLa compagnia aerea rafforza la sua presenza nell'aeroporto di Palermo e annuncia nuovi voli a partire dalla stagione estiva: vi sveliamo le nuove mete ... balarm.it #WizzAir amplia #Palermo: più voli, nuove destinazioni e oltre 1,2 milioni di posti. Tutte le novità facebook