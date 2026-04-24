Pisa-Palermo nuovo volo Wizz Air dal 25 ottobre | fino a 10 frequenze a settimana

Dal 25 ottobre Wizz Air inaugurerà un nuovo volo diretto tra Pisa e Palermo. La compagnia offrirà fino a 10 voli a settimana sulla rotta, che rappresenta un'aggiunta alla rete di collegamenti aerei della regione. La programmazione si estenderà per tutta la stagione invernale, con operatività prevista durante i giorni lavorativi e nel fine settimana. La scelta di questa rotta mira a potenziare le connessioni tra le due città.

Pisa, 24 aprile 2026 - Dal 25 ottobre sarà attivo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo operato da Wizz Air, con fino a 10 frequenze settimanali. L’annuncio è stato dato dalla compagnia e da Toscana Aeroporti. La nuova rotta rafforza i collegamenti nazionali dallo scalo “Galileo Galilei” e si inserisce nella strategia di sviluppo della connettività tra il Centro-Nord e il Sud Italia. Il volo amplia le possibilità di spostamento per i passeggeri toscani, sia per motivi personali e di lavoro sia per il turismo. Il collegamento spiega in una Toscana Aeroporti, "avrà ricadute anche sul piano universitario: faciliterà infatti gli spostamenti degli studenti fuori sede e i collegamenti con il sistema accademico pisano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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