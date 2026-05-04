Da boscaiolo a imprenditore di successo | addio al cavalier Eligio Maestri

Un uomo di 96 anni, noto per aver lavorato come boscaiolo e aver poi avviato un’attività imprenditoriale, è deceduto recentemente. La sua vita è stata caratterizzata da un percorso che ha visto il passaggio da lavoro manuale a ruoli di responsabilità nel settore economico. La sua figura era molto legata alla comunità locale, e la sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i residenti e le istituzioni della zona.

Un lavoratore instancabile, un imprenditore lungimirante e una figura profondamente legata al territorio: così viene ricordato Eligio Maestri, cavaliere del lavoro, scomparso all’età di 96 anni. Una vita costruita passo dopo passo, partendo da zero, fino a trasformare una piccola attività nata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Da boss latitante a imprenditore di successo negli Usa: arrestato Carlo Petrillo del clan BelforteLa Polizia ha arrestato Carlo Petrillo, ex referente dei Belforte di Caserta: condannato a 8 anni in via definitiva, dal 2017 viveva negli Stati... Salah: da stella del Liverpool a imprenditore di successo, un patrimonio di 52 milioni di euro.La Doppia Vita di Mohamed Salah: Oltre i Gol, un Impero Finanziario da 52 Milioni di Euro Mohamed Salah, l’attaccante egiziano del Liverpool, non è...