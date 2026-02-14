Salah | da stella del Liverpool a imprenditore di successo un patrimonio di 52 milioni di euro

Mohamed Salah ha accumulato un patrimonio di 52 milioni di euro grazie alle sue attività imprenditoriali, oltre alle prestazioni sul campo. La sua vita da calciatore di successo si intreccia con investimenti in diversi settori, come il settore immobiliare e le sponsorizzazioni. Salah ha deciso di diversificare le entrate puntando su progetti che vanno oltre il calcio, rafforzando la sua posizione economica. Recentemente, ha annunciato l’apertura di una catena di negozi alimentari in Egitto, un passo che dimostra il suo impegno nel mondo degli affari.

La Doppia Vita di Mohamed Salah: Oltre i Gol, un Impero Finanziario da 52 Milioni di Euro. Mohamed Salah, l'attaccante egiziano del Liverpool, non è solo una stella del calcio mondiale. La sua società, Salah UK Commercial Limited, ha registrato un patrimonio di oltre 52 milioni di euro, frutto di una gestione oculata dei diritti d'immagine e di investimenti strategici. Un bilancio in crescita che rivela una nuova dimensione del successo del campione. Un Patrimonio in Ascesa: I Numeri della Società di Salah. La società di Salah, con sede nel Regno Unito, ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2025 con un patrimonio netto di 35,5 milioni di sterline (circa 40,8 milioni di euro), in aumento di oltre 6 milioni di sterline rispetto all'anno precedente.