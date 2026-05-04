Cutro Fedele Usim | Oltre le telecamere c’è il mare vero e il peso dei giudizi non può sostituire la verità

Dopo la trasmissione di Report dedicata alla tragedia di Cutro, il dibattito pubblico si è riacceso con molte polemiche e opinioni contrastanti. Le discussioni si sono concentrate sulle responsabilità e sui fatti relativi a quella che è stata definita una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo. Le dichiarazioni pubbliche si sono succedute, evidenziando come le parole e le immagini abbiano acceso il confronto tra diverse parti coinvolte.

Dopo la puntata di Report dedicata alla tragedia della Strage di Cutro, il dibattito pubblico si è riacceso con toni accesi, spesso divisi tra accuse e difese. In questo clima interviene Paolo Fedele, vice segretario nazionale dell’ Unione Sindacale Italiana Marina (USIM), con parole che provano a riportare il confronto su un piano più profondo, lontano dalle semplificazioni. Fedele non nega il diritto di informare né il valore delle inchieste giornalistiche, ma mette in guardia da un rischio concreto: quello di trasformare una tragedia complessa in una narrazione lineare, dove tutto sembra già deciso. «Il punto – spiega – è la distanza tra chi guarda e chi agisce.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cutro, Fedele (Usim): “Oltre le telecamere c’è il mare vero, e il peso dei giudizi non può sostituire la verità” Notizie correlate Williams 2026: oltre il peso, il vero problemaIl debutto stagionale della Williams nel 2026 si presenta come un fallimento tecnico che non può essere attribuito esclusivamente al peso eccessivo... Leggi anche: Processo Cutro “vietato” alla stampa, niente telecamere e niente audio. Fuori anche Radio radicale. Le riprese le fa il Tribunale col tablet Una raccolta di contenuti Da Cutro ad oggi nel Mediterraneo sono morti oltre 300 minoriSono più di 300 (stima approssimata per difetto) i minori che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo dalla tragica notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, quando fu registrato il naufragio di ... vita.it Strage di Cutro, il processo di Crotone adesso entra nel meritoSi torna in aula, a Crotone. La seconda udienza del processo per la strage di Cutro, in cui morirono 94 migranti di cui oltre trenta bambini, entra nel merito. Al banco degli imputati sei militari - ... rainews.it