Processo Cutro vietato alla stampa niente telecamere e niente audio Fuori anche Radio radicale Le riprese le fa il Tribunale col tablet

Il processo a Cutro è stato chiuso alla stampa, con divieto di telecamere e audio, causando grande scontento tra i giornalisti. Fuori dal tribunale anche Radio Radicale, impedendo la copertura completa dell’udienza. Le uniche immagini vengono fornite dal Tribunale, che utilizza un tablet per riprendere in modo limitato e silenzioso per dieci minuti. Le registrazioni audio sono consentite, ma non saranno pubblicate prima delle motivazioni ufficiali della sentenza. La decisione ha sollevato molte polemiche tra i media locali.

Riprese mute e solo per 10 minuti. Registrazioni audio, ma pubblicabili non prima delle motivazioni della sentenza. Già da tempo il lavoro del cronista giudiziario è diventato complicato a causa delle varie normative "bavaglio" approvate dai governi degli ultimi anni, il modo che la politica ha trovato per relegare le inchieste a una questione tra Procure e indagati. Con buona pace del diritto di cronaca e, soprattutto, del diritto del cittadino a informarsi, quantomeno sui temi che hanno un interesse pubblico. Adesso alle leggi "bavaglio" si aggiungono anche la benda per gli occhi e i tappi per le orecchie. Processo Cutro, stretta del Tribunale: vietate le riprese e audio solo dopo la sentenzaIl collegio di Crotone limita l'accesso ai media nel processo sui soccorsi. Niente dirette per Radio Radicale per evitare contaminazioni e spettacolarizzazione del giudizio. Tribunale Crotone vieta dirette nel processo Cutro: solo registrazioni ufficialiIl Tribunale di Crotone ha ribadito il divieto di riprese video nel processo sui presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro con 94 morti. Strage #Cutro. Con una ordinanza senza precedenti il giudice Scibona del tribunale di Crotone ha vietato a Radio Radicale anche la sola registrazione audio del processo a carico dei sei ufficiali di GDF e Guardia Costiera. Nessuno lo deve sapere. Ricostruita in aula la sequenza minuto per minuto della notte del 26 febbraio 2023.