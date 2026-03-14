Williams 2026 | oltre il peso il vero problema

Il debutto stagionale della Williams nel 2026 si è concluso con un risultato deludente, evidenziando problemi tecnici che vanno oltre le questioni di peso del monoposto. La squadra ha affrontato difficoltà che hanno influenzato le prestazioni in pista, senza che si possano attribuire esclusivamente a fattori estetici o di configurazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni immediate.

Il debutto stagionale della Williams nel 2026 si presenta come un fallimento tecnico che non può essere attribuito esclusivamente al peso eccessivo del monoposto. Alex Albon, pilota britannico, ha evidenziato come il deficit di prestazioni sia multifattoriale, includendo carenze aerodinamiche e problemi di bilanciamento che hanno portato a qualifiche disastrose in Australia e Cina. La squadra, pur dotata dei motori Mercedes, si trova a lottare contro la gravità letterale del telaio e contro una mancanza di carico aerodinamico che impedisce la competitività immediata. Nelle prime tre sessioni di qualifica disputate tra Melbourne e Shanghai,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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