La decisione sui bambini è questa Famiglia nel bosco l’annuncio ufficiale del garante per l’infanzia

Il garante per l’infanzia ha comunicato ufficialmente la decisione riguardo ai tre figli della coppia che vive isolata nei boschi abruzzesi. La famiglia nel bosco, composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, è al centro di un procedimento legale che coinvolge i loro bambini. La questione è stata resa nota con un annuncio formale, senza ulteriori dettagli o commenti.

La storia della cosiddetta famiglia nel bosco continua a catalizzare l’attenzione: al centro ci sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia che viveva isolata tra i boschi abruzzesi e che ora è coinvolta in un procedimento delicato sui loro tre figli. Il punto più discusso, però, è uno solo: che cosa succede davvero ai bambini. Nel frattempo, la quotidianità dei due sembra essersi spaccata in due. Come riferito dal sito di Repubblica, Nathan non vive più con la moglie: trascorre le giornate nella Casetta di Nonna Gemma, una piccola abitazione dove paga l’affitto e condivide gli spazi con la sorella di Catherine, con sua madre e con il nipote. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

