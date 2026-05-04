Cup prenotazioni più facili | più strutture per il servizio

Il servizio di prenotazioni Cup nella Asl Toscana Centro è stato ampliato con una nuova procedura pubblica che consente a più strutture e enti dell’ambito territoriale di offrire il servizio. Questa modifica rende più semplice per i cittadini accedere alle prenotazioni e amplia la rete di erogatori disponibili. La novità è stata annunciata il 4 maggio 2026 e riguarda il potenziamento della platea di strutture coinvolte nel servizio.

Prato, 4 maggio 2026 – Servizio di prenotazioni Cup più capillare per i cittadini della Asl Toscana centro che, con una nuova procedura pubblica, ha formalizzato il potenziamento della platea di possibili erogatori del servizio, a enti e strutture dell’ambito territoriale di propria competenza. In pratica, oltre al servizio Cup di Asl Toscana centro nella modalità call center, on line, sportelli territoriali e anche farmacie aderenti (la pagina dedicata sul sito web di Asl da HomepagePrenotarevisiteedesami), sono già disponibili per i cittadini 21 nuove sedi dove prenotare, riconducibili a enti e strutture che hanno sottoscritto con Asl il protocollo di intesa per il servizio di prenotazione Cup.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cup, prenotazioni più facili: più strutture per il servizio Notizie correlate Leggi anche: Avvisi, cartelle e rate, i controlli e i pagamenti diventano più facili: il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate Sanità più vicina ai cittadini: boom di prenotazioni Cup nelle farmacieChieti - In provincia di Chieti cresce l’utilizzo del servizio Cup in farmacia: oltre trentamila prenotazioni l’anno grazie alla collaborazione tra... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cup, prenotazioni più facili: più strutture per il servizio; Nuova Canyon Lux World Cup 2026: Sembra uguale ma cambia pelle ed ha già vinto. Il cup cambia veste Portale più semplice Ora prenotazioni veloci e comodeIl canale di accesso on line per fissare visite mediche o analisi è stato potenziato. Da oggi la nuova veste grafica e testi più facili. Il 15% degli appuntamenti è (su un totale di 7 milioni) preso ... lanazione.it Prenotazioni sanitarie, Cup Solidale evolve e diventa Cup24.itCup Solidale, piattaforma digitale progettata per la prenotazione di prestazioni sanitarie private, da aprile cambia nome e diventa Cup24.it. techfromthenet.it Una sconfitta (con la Grecia) e una vittoria di prestigio (ai rigori) sull’Australia per il Setterosa nelle prime due partite di World Cup a Rotterdam Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/altri-sport/sport-acquatici/22588-pallanuoto-world-cup-femminile-una-vittori - facebook.com facebook Sofia Raffaeli cede lo scettro in European Cup, ma si conferma sul podio: Cross Battle vibrante, titolo in Israele - x.com