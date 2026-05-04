Cup prenotazioni più facili | più strutture per il servizio

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di prenotazioni Cup nella Asl Toscana Centro è stato ampliato con una nuova procedura pubblica che consente a più strutture e enti dell’ambito territoriale di offrire il servizio. Questa modifica rende più semplice per i cittadini accedere alle prenotazioni e amplia la rete di erogatori disponibili. La novità è stata annunciata il 4 maggio 2026 e riguarda il potenziamento della platea di strutture coinvolte nel servizio.

Prato, 4 maggio 2026 –  Servizio di prenotazioni Cup più capillare per i cittadini della Asl Toscana centro che, con una nuova procedura pubblica, ha formalizzato il potenziamento della platea di possibili erogatori del servizio, a enti e strutture dell’ambito territoriale di propria competenza. In pratica, oltre al servizio Cup di Asl Toscana centro nella modalità call center, on line, sportelli territoriali e anche farmacie aderenti (la pagina dedicata sul sito web di Asl da HomepagePrenotarevisiteedesami), sono già disponibili per i cittadini 21 nuove sedi dove prenotare, riconducibili a enti e strutture che hanno sottoscritto con Asl il protocollo di intesa per il servizio di prenotazione Cup.🔗 Leggi su Lanazione.it

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