Avvisi cartelle e rate i controlli e i pagamenti diventano più facili | il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato il potenziamento dei servizi online dedicati a contribuenti e professionisti. Le novità riguardano avvisi, cartelle di pagamento e piani di rateizzazione, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato il controllo e il pagamento delle somme dovute. La nuova piattaforma offre maggiore trasparenza e informazioni aggiornate, facilitando le operazioni senza la necessità di recarsi di persona presso gli uffici.

Più trasparenza e più informazioni per gli utenti. Agenzia delle Entrate-Riscossione potenzia i servizi online per aiutare i contribuenti su avvisi, cartelle e rate. Il servizio “Situazione debitoria” ha l’obiettivo di fornire informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. La nuova versione del servizio permette di avere una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull’esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. L’utente può così approfondire il dettaglio dei singoli atti e anche procedere al pagamento online. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Avvisi, cartelle e rate, i controlli e i pagamenti diventano più facili: il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate Nel 2026 ci saranno molti più controlli fiscali: cosa prevede il nuovo piano dell’Agenzia delle EntrateQuets'anno l'Agenzia delle Entrate aumenterà significativamente i controlli fiscali, puntando su accertamenti più mirati, lettere di compliance e... Tributi, Unc Calabria: "Sugli avvisi dell'Agenzia delle entrate riscossione regna il caos indiscriminato""Non si tratta più del ben noto e ricorrente fenomeno delle cartelle pazze, ma siamo in presenza di una follia tributaria indiscriminata". Temi più discussi: Pace fiscale: in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies; Le scadenze 2026 della rottamazione cartelle tra rate, domanda e riammissione; Rottamazione quinquies scadenza 30 aprile: chi rischia di restare fuori?; Rottamazione cartelle a Castrolibero: stop a sanzioni e interessi, fino a 108 rate. Cartelle, avvisi e rate: ecco il cruscotto online della riscossione per evitare erroriAder lancia la nuova versione del servizio «Situazione debitoria» con cui i contribuenti online possono controllare in unico prospetto lo stato di debiti e pagamenti ... msn.com Più facile controllare online cartelle, avvisi e rateCartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente con informazioni complete e dettagliate. (ANSA) ... ansa.it Domani dall’Irfis i primi due avvisi di un pacchetto che vale quasi 240 milioni. L’apertura delle piattaforme per la presentazione delle domande 30 giorni dopo la pubblicazione - facebook.com facebook