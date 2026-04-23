I Thunder si impongono sui Suns nella seconda partita, mantenendo il dominio nel confronto, mentre un infortunio impedisce a Williams di proseguire la sua prestazione. Nel frattempo, i Pistons ottengono una vittoria contro i Magic, pareggiando la serie. Dopo la sconfitta nella prima gara, la squadra di Oklahoma si riscatta con una vittoria netta, mentre Detroit rialza la testa contro la stessa franchigia.

Sfoggiano la testa di serie numero 1 non per caso. Oklahoma City e Detroit, le squadre col miglior record di stagione regolare di Ovest ed Est, stravincono contro Phoenix e Orlando in gara-2 delle rispettive serie del primo turno dei playoff Nba. Shai Gilgeous-Alexander e Cade Cunningham, i migliori giocatori di Thunder e Pistons, fanno la differenza, da aspettative. OKC ha già in pugno la serie con i Suns, ma trattiene il fiato per un acciacco muscolare da valutare patito da Jalen Williams, Detroit pareggia quella con i Magic dopo il passo falso di gara-1. Vince la squadra più forte, comodamente. I Thunder, prima testa di serie della Western Conference, si sbarazzano dei Suns, l’ottava, senza affanni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Thunder dominano i Suns ma perdono Williams. Cunningham rialza Detroit: con Orlando è 1-1

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