Banchero firma il bis di Orlando su Detroit Thunder in scioltezza | Suns spalle al muro

Nella notte di basket, il giocatore di Orlando ha replicato la sua prestazione contro Detroit, contribuendo alla vittoria della squadra. Nel frattempo, la squadra dei Thunder ha ottenuto una vittoria senza troppi problemi contro i Suns, che si trovano in una situazione difficile dopo le ultime sconfitte. Paolo Banchero ha raggiunto 25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, avvicinandosi a una tripla doppia. I Magic si trovano ora sul 2-1 nella serie.

Orlando continua a impressionare e passa a condurre nella serie contro la squadra con il miglior record della Eastern Conference vincendo gara-3 mentre Oklahoma City non stecca a Phoenix e si porta sul 3-0 nella serie. I Magic fanno sul serio. Dopo aver toccato il fondo con la disastrosa prova di Philadelphia nel primo match di play-in, la compagine della Florida ha decisamente cambiato passo e adesso mostra di poter fare tremare la squadra con il miglior record della Eastern Conference. Orlando vince gara-3 con personalità e risponde nel finale al clamoroso recupero dei Pistons, trovando la forza di riprendere in mano le redini del match. La fisicità di Banchero infastidisce non poco la difesa di Detroit, i Magic accelerano nel finale del terzo periodo e arrivano addirittura al +17 a 8’34’’ dalla sirena.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Banchero firma il bis di Orlando su Detroit. Thunder in scioltezza: Suns spalle al muro