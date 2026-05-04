Cuneo fiscale l’INPS corregge le Certificazioni Uniche 2026 Le indicazioni dell’Ente

L’INPS ha annunciato che le Certificazioni Uniche 2026 sono state aggiornate per quanto riguarda il cuneo fiscale. Le nuove indicazioni dell’ente chiariscono che non sarà necessario intervenire manualmente sulle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto prestazioni a sostegno del reddito. La correzione riguarda esclusivamente le certificazioni emesse dall’INPS e non comporta modifiche alle dichiarazioni fiscali già presentate.

Non servono interventi manuali sulla dichiarazione dei redditi per i lavoratori che nel 2025 hanno ricevuto prestazioni a sostegno del reddito L’intervento, già operativo dal 31 marzo, riguarda in particolare i dati contenuti nella sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. L’ente previdenziale ha effettuato specifici approfondimenti normativi e amministrativi, dai quali è emersa la necessità di rettificare le informazioni per i titolari di ammortizzatori sociali come NASpI, Cigo e assegni di integrazione salariale. A seguito di queste correzioni, la dichiarazione precompilata (Modello 730 o Redditi PF) ha assorbito in automatico le variazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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