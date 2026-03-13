Il Bonus nido 2026 è uno degli aiuti più richiesti dalle famiglie con bambini piccoli. Al momento, non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’apertura delle domande, ma si prevede che le indicazioni dell’Inps arriveranno ad aprile. Le famiglie interessate devono attendere ulteriori dettagli prima di poter presentare la richiesta. La possibilità di accedere al bonus resta quindi in sospeso fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Il Bonus asilo nido 2026 è uno degli aiuti più attesi dalle famiglie con bambini piccoli. Anche quest’anno, però, l’apertura ufficiale delle domande non è stata ancora comunicata con una data precisa. Alcuni segnali arrivati nelle ultime settimane fanno però pensare che la procedura possa essere attivata nelle prossime settimane, probabilmente dopo Pasqua, secondo un’indicazione fornita dall’INPS a un cittadino che chiedeva chiarimenti sull’avvio della piattaforma. Si tratta di un indizio che conferma quanto già accaduto negli anni precedenti. Anche nel 2025, infatti, l’apertura del servizio online per inviare la richiesta era avvenuta a fine marzo, con le famiglie che avevano potuto presentare la domanda per prenotare le mensilità relative all’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus nido 2026, quando parte la domanda: si attende aprile, le indicazioni dell’Inps

