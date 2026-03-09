Il cinema in centro non si arrende | nasce il San Luigi Film Club per discutere i film insieme

Nel cuore di Forlì, un nuovo spazio dedicato al cinema apre le sue porte. Il San Luigi Film Club si propone di riunire appassionati per discutere insieme dei film, mantenendo vivo il confronto e la socialità nel centro della città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un punto di incontro dedicato agli amanti della settima arte, creando un’occasione per condividere opinioni e riflessioni sulla pellicola appena vista.

In sala parte la sfida al consumo solitario delle pellicole: appuntamenti mensili tra dibattiti, lingua originale e un gioco sugli Oscar "I film non finiscono quando si accendono le luci". Con questo motto nasce il SanLuigi Film Club, un’iniziativa che punta a riportare il dibattito culturale e la socialità cinematografica nel centro di Forlì. In un’epoca di consumo domestico e solitario, la Sala San Luigi di via Luigi Nanni 14 – l’unica realtà cinematografica rimasta attiva in pieno centro città – lancia una sfida: trasformare lo spettatore da fruitore passivo a protagonista di un club di discussione mensile. La sala infatti crede nella comunità costellata che solo il cinema sa creare, e vuole essere luogo in un mondo di non luoghi, anonimi e spogliati dalla presenza umana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

