Ad aprile, i protocolli di criptovaluta hanno subito un attacco da parte di hacker che ha portato a una perdita di circa 635 milioni di dollari. Gli attacchi sono stati facilitati dall'uso dell'intelligenza artificiale, che ha consentito di rendere più rapide le operazioni di inganno. Secondo le indagini, gli hacker sono riusciti a ingannare i sistemi di sicurezza e a sottrarre grandi somme di denaro attraverso tecniche di phishing e manipolazione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli hacker a ingannare il consiglio di sicurezza?. Perché l'intelligenza artificiale sta rendendo gli attacchi così veloci?. Chi ha orchestrato il furto da 285 milioni su Drift Protocol?. Quanto ha influito il crollo della liquidità sui mercati DeFi?.? In Breve Hacker nordcoreani responsabili del 76% delle perdite totali registrate ad aprile 2026.. Drift Protocol perde 285 milioni di dollari tramite token fittizio CarbonVote.. Kelp DAO subisce furto di 292 milioni di rsETH via bridge LayerZeo.. DeFi perde 13,5 miliardi di dollari in 48 ore dopo attacco Kelp DAO.. Ventantanove attacchi informatici hanno colpito il settore delle criptovalute durante il mese di aprile 2026, provocando perdite complessive per 635 milioni di dollari secondo i dati di DeFiLlama.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto, raid da 635 milioni di dollari: aprile nero per i protocolli

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