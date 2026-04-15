Crypto | short squeeze violento 547 milioni di dollari liquidati

Nelle ultime ventiquattro ore, il mercato delle criptovalute ha subito una forte ondata di liquidazioni, con circa 547 milioni di dollari di contratti derivati liquidati. Questa variazione ha portato a un temporaneo aumento della volatilità nel settore. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause specifiche di questa operazione o sui soggetti coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione degli operatori e degli analisti di settore.

Il mercato delle criptovalute ha registrato una violenta ondata di liquidazioni nelle ultime 24 ore, con un totale di circa 547 milioni di dollari che ha colpito i contratti derivati. La spinta rialzista di Bitcoin ed Ethereum ha travolto le scommesse ribassiste, scatenando un massiccio short squeeze che ha l’81% dei contratti chiusi forzatamente concentrarsi su posizioni short, per un valore complessivo di 446 milioni di dollari. L’impatto del rally sui contratti derivati. Le piattaforme di scambio hanno dovuto gestire una cascata di chiusure forzate a seguito della volatilità che ha caratterizzato l’ultimo ciclo di scambi. I dati indicano che il settore dei derivati ha subito una pressione enorme, con i contratti legati a Bitcoin che guidano la classifica delle perdite, toccando quota 229 milioni di dollari in termini di liquidazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crypto: short squeeze violento, 547 milioni di dollari liquidati XRP: scommesse a 952 milioni, rischio Short Squeeze in arrivoIl mercato di XRP sta vivendo un’impennata di scommesse speculative, con l’Open Interest che ha raggiunto i 952 milioni di dollari in una fase... ‘Super Mario Galaxy’ incassa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, ‘Project Hail Mary’ raggiunge i 420 milioni di dollariÈ un altro successo strepitoso! Super Mario Galaxy – Il film ha dominato il botteghino mondiale con 372,5 milioni di dollari, di cui ben 182,4...