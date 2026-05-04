Un noto giornalista ha commentato recentemente sull’inchiesta che riguarda gli arbitri, affermando che le testimonianze raccolte sono principalmente opinioni legittime e che i risultati finora ottenuti si avvicinano a un nulla assoluto. La discussione si concentra su dichiarazioni e impressioni, senza evidenziare elementi concreti o prove definitive. La situazione rimane quindi molto articolata e ancora tutta da chiarire, con le parti coinvolte che continuano a esprimere le proprie opinioni.

di Alberto Petrosilli Cruciani, noto giornalista, ha preso posizione sull’inchiesta relativa agli arbitri scoppiata nelle ultime settimane: le dichiarazioni. Giuseppe Cruciani è intervenuto al podcast Numer1 per commentare duramente l’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Se il lavoro dei magistrati è scoprire che una società fa sapere al capo degli arbitri che un arbitro non è gradito attraverso il suo rappresentante e poi quell’arbitro viene mandato lo stesso, siamo vicini al nulla assoluto. Siamo vicini al fatto che le legittime opinioni di una società, trasferite attraverso canali normali ai capi degli arbitri, diventano possibili reati.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruciani e l’inchiesta arbitri: «Siamo vicini al nulla assoluto, solo opinioni legittime»

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, Ravezzani: «Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata. E se finisse in nulla?»di Redazione Inter News 24Inchiesta arbitri, Ravezzani: «Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata.

Marotta tra Scudetto all’Inter e inchiesta sugli arbitri: “Non abbiamo nulla da temere”Il presidente dell'Inter, Marotta, risponde in diretta alla domanda più scomoda dopo il trionfo per il titolo conquistato a San Siro battendo il...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Quarta Repubblica: Un tavolo per due Video; Cruciani provoca Saverio Tommasi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, sei l'assicurazione sulla vita di Vannacci; Escort e calciatori, interrogati i titolari dell’agenzia: Nessuna prostituzione ma serate mondane; Caso Escort, Bianka Laureano: Da me tanti calciatori, molti sono sposati. Cruciani: Nessun reato, l'Italia è un Paese bigotto.

Cruciani: Inchiesta Rocchi vicina al nulla assoluto. Ma che cazzo vuol dire frode su…Se il lavoro dei magistrati è scoprire che una società fa sapere al capo degli arbitri che un arbitro non è gradito attraverso il suo rappresentante e poi quell'arbitro viene mandato lo stesso, siamo ... fcinter1908.it

Sabatini: Inter va trattata come Meani-Milan?. Zazzaroni: Non ricordi, paragone assurdoAl Podcast Numer1 è stato anche affrontato il tema dell'inchiesta che sta colpendo il mondo arbitrale: botta e risposta Sabatini-Zazzaroni ... fcinter1908.it

London One Radio. . Cruciani: "Ma come c***o fate a vivere in un Paese come UK!" | Il 10 maggio vi aspetta all'O2 Shepherd's Bush Empire . . #cruciani #giuseppecruciani #londononeradio #italianialondra - facebook.com facebook