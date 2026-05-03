Marotta tra Scudetto all'Inter e inchiesta sugli arbitri | Non abbiamo nulla da temere

Il presidente dell'Inter ha commentato il recente successo della squadra, affermando di non avere timori riguardo alle indagini in corso sugli arbitri. Durante un intervento pubblico, ha ribadito che la società non ha nulla da nascondere e si dice fiducioso nella trasparenza delle operazioni. La discussione si inserisce in un clima di attenzione su eventuali irregolarità nel mondo del calcio, mentre le autorità competenti continuano le verifiche.

Il presidente dell'Inter, Marotta, risponde in diretta alla domanda più scomoda dopo il trionfo per il titolo conquistato a San Siro battendo il Parma: "Non esiste un elenco di arbitri graditi o sgraditi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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