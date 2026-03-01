Crosetto bloccato a Dubai Conte e Schlein | Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran altro che amicizia con Trump

Crosetto è rimasto bloccato a Dubai, mentre i leader dell’opposizione hanno commentato la situazione politica attuale. Conte e Schlein hanno affermato che la presidente del Consiglio non era a conoscenza dell’attacco all’Iran, criticando la gestione del governo e sottolineando che non si sentono tutelati. La discussione si concentra sulle recenti dinamiche politiche e sulle comunicazioni ufficiali del governo.

"Inutile girarci intorno: non ci sentiamo tutelati da questo governo". I leader dell'opposizione infieriscono sulla disavventura del ministro Guido Crosetto, rimasto bloccato a Dubai (dove si trovava per ragioni familiari) dopo l' attacco di Usa e Israele all'Iran, di cui il governo italiano non era stato avvisato in anticipo. "Abbiamo scoperto che il nostro ministro della Difesa si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, del tutto inconsapevolmente sotto i missili che gli cadevano in testa. Si conferma che il nostro governo, a dispetto di ciò che diceva Giorgia Meloni sul suo rapporto speciale con Trump, non viene neppure informato ", affonda il presidente M5s Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro di Marco Travaglio a Roma.