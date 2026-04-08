Libano travolto da raid Israele bloccati mezzi Unifil italiani | Tajani assicura nessun ferito Crosetto chiede intervento Onu

Il Libano è stato colpito da raid aeronavali condotti da Israele, che hanno causato danni a edifici e generato colonne di fumo in diverse zone. I mezzi dell’Unifil italiani sono stati temporaneamente bloccati nelle operazioni di monitoraggio, mentre le autorità italiane hanno confermato che non ci sono feriti tra i propri soldati. Il ministro della Difesa ha chiesto un intervento urgente delle Nazioni Unite per gestire la situazione.

Quelcessate il fuoco finalmente raggiunto tra Iran e Stati Uniti, seppure fragile e limitato, doveva prevedere la stessa tregua anche per Libano e Israele. Ma il nodo piuttosto che sciogliersi, si è stretto ancor più, con una nuova ondata di attacchi dello Stato ebraico su Beirut. Cento raid in soli dieci minuti, investendo simultaneamente diversi quartieri della capitale libanese, dal centro del lungomare fino alla periferia sud. Le esplosioni hanno riecheggiato proprio a poche ore dalla tregua raggiunta tra Washington e Teheran, interessando diverse aree densamente popolate, provocando panico, terrore e paura tra i residenti. I raid più... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano travolto da raid Israele, bloccati mezzi Unifil italiani: Tajani assicura nessun ferito, Crosetto chiede intervento Onu Leggi anche: Iraq, attacco all'hotel degli italiani: nessun ferito. E in Libano colpita la base Unifil Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Raid contro Unifil in Libano: 3 morti. Parigi chiede il Consiglio Onu – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando... Temi più discussi: Il premier del Libano denuncia 'la strage di civili' in raid Israele; Unifil: raid in Libano vicino, rischio rappresaglie; Media, almeno 9 morti in nuovi raid israeliani in Libano; Raid nel sud del Libano, i soccorritori sul luogo dell'attacco. Beirut travolta da massicci raid israeliani, centinaia di vittimeRaid simultanei su Beirut e altre zone del Libano con morti e feriti; le Forze israeliane dichiarano 160 bombe in dieci minuti ... laregione.ch Beirut travolta dai raid, vittime per le strade e panicoOltre 300 le vittime tra morti e feriti, secondo la Croce Rossa libanese, che invita a donare sangue per affrontare l’emergenza sanitaria ... ilsole24ore.com Il Libano sull’orlo del collasso Il Libano si trova oggi in una fase estremamente critica, travolto da una nuova escalation tra Israele e Hezbollah che si inserisce in un contesto regionale già segnato da forti tensioni. #OpinioJuris #Libano - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Tajani: 'Colpito dall'Idf un mezzo italiano Unifil in Libano. Nessun ferito, chiederemo chiarimenti'. #ANSA x.com