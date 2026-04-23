Nel secondo scorcio di stagione, la classifica mostra un deciso cambio di scenario tra le due squadre. La squadra di Torino ha ottenuto risultati positivi, salendo in graduatoria, mentre quella di Milano ha subito una flessione. Nella parte finale del campionato, le formazioni hanno dimostrato una dinamica diversa rispetto alla prima fase, influenzando la posizione finale nelle classifiche parziali.

Un cammino asimmetrico che a maggio potrebbe portare allo stesso traguardo. O quanto meno, queste sono le intenzioni di Milan e Juve, accomunate da una parola - Champions - maneggiata lungo i mesi con modalità molto diverse. A grandi linee: super girone di andata a tinte rossonere e più stenti del lecito per Madama, affanni assortiti per il Diavolo e cammino virtuoso per i bianconeri nel ritorno. La somma di tutto questo è comunque positiva in chiave europea: Milan e Juve sono padrone del loro destino e la sfida di domenica racconterà se l'andamento della seconda parte di stagione sarà stato un indizio reale o un bioritmo messo sottosopra dallo scontro diretto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il crollo del Milan, la risalita della Juve: così nel girone di ritorno è cambiato tutto

Inter Milan Vs Juventus Crazy Ending To The Match

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