Morte di Samuele De Paoli la stretta fatale al collo finisce in Cassazione | Ricorso inammissibile

La morte di Samuele De Paoli, causata da una stretta al collo, si conclude con un ricorso giudiziario dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il procedimento, che coinvolge le accuse di eccesso di forza, si appresta a riprendere il 5 marzo 2026 davanti alla Quinta Sezione Penale. La vicenda ha portato all’apertura di un nuovo capitolo legale, con la speranza di chiarire le responsabilità. La decisione finale si avvicina rapidamente.

"Il parere del Procuratore Generale Mazzotta rivoluziona l’approccio: non basta il dolo di lesioni, serve accertare se l’evento fatale fosse prevedibile. La difesa: "Prudenza ma soddisfazione" Il caso della morte di Samuele De Paoli approda in Cassazione. Si terrà il prossimo 5 marzo 2026, dinanzi alla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, l’udienza che potrebbe riscrivere le sorti del processo per la morte di Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021 a Perugia, in zona Sant’Andrea delle Fratte. A ricorrere sono sia il Procuratore Generale di Perugia, sia la difesa dell’imputata, Pinheiro Reis Duarte Hudson, nota come “Patrizia”, già assolta in appello con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La morte di Samuele De Paoli. Doppio ricorso in Cassazione. Udienza fissata il 5 marzo 2026La morte di Samuele De Paoli torna al centro dell’attenzione giudiziaria con un doppio ricorso in Cassazione.

La morte di Samuele De Paoli. Doppio ricorso in Cassazione. Udienza fissata il 5 marzo 2026Il ragazzo era stato ritrovato senza vita in un fosso a Sant’Andrea delle Fratte nel 2021 dopo una colluttazione con Patrizia. Sul tavolo dei giudici le richieste della Procura generale e della difesa ... lanazione.it

Morte di Samuele De Paoli, due ricorsi per Patrizia: ora scontro in CassazioneSi riaccendono i riflettori sulla vicenda giudiziaria legata alla morte di Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021 nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. Dopo due assoluzioni, prima in sede di ... ilmessaggero.it

