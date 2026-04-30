Liberty Lines Cassazione | inammissibile ricorso su sequestro aziendale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Liberty Lines riguardo al sequestro aziendale. La decisione riguarda le misure cautelari reali adottate nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda coinvolge l'azienda e si concentra sulle procedure legali legate al sequestro, che ora si trova alla fase finale di scrutinio in sede di Cassazione.
La vicenda giudiziaria che coinvolge la Liberty Lines registra un nuovo passaggio in Cassazione, questa volta sul fronte delle misure cautelari reali. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Trapani contro il dissequestro della società di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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