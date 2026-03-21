Roma dentro alla crisi | infortunati calciomercato contratti Da dove nascono i problemi dei giallorossi l’analisi completa!

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si trova a fronteggiare una serie di difficoltà che coinvolgono infortuni, questioni legate al calciomercato e contratti dei giocatori. La squadra ha registrato assenze significative a causa di infortuni che hanno influenzato le scelte tecniche. Contestualmente, ci sono state tensioni e incertezze legate alla gestione dei contratti e alle operazioni di mercato recenti. La situazione si sta delineando come un momento complicato per il club.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Tacchinardi a cuore aperto: «Vi racconto questi aneddoti su Del Piero, Vialli e l’Avvocato Agnelli». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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