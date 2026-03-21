Roma dentro alla crisi | infortunati calciomercato contratti Da dove nascono i problemi dei giallorossi l’analisi completa!

Roma si trova a fronteggiare una serie di difficoltà che coinvolgono infortuni, questioni legate al calciomercato e contratti dei giocatori. La squadra ha registrato assenze significative a causa di infortuni che hanno influenzato le scelte tecniche. Contestualmente, ci sono state tensioni e incertezze legate alla gestione dei contratti e alle operazioni di mercato recenti. La situazione si sta delineando come un momento complicato per il club.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Tacchinardi a cuore aperto: «Vi racconto questi aneddoti su Del Piero, Vialli e l’Avvocato Agnelli». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, dentro alla crisi: infortunati, calciomercato, contratti. Da dove nascono i problemi dei giallorossi, l’analisi completa! Articoli correlati Calciomercato Roma, il paradosso dei giallorossi! Tanti acquisti ma resta l’emergenza in attacco: l’analisiSecondo il Corriere dello Sport, il mercato della Roma vive un paradosso: il club acquista, ma l’attacco rimane in piena emergenza. Roma, Gasperini ha già conquistato la fiducia dei tifosi: ecco l’analisi sulla metamorfosi dei giallorossiCome sta la Roma? Il Corriere dello Sport propone un’analisi partendo da una considerazione netta: non chiamateli miracoli. Una raccolta di contenuti su Roma dentro alla crisi infortunati... Temi più discussi: Como-Roma 2-1: Malen illude ma l'espulsione di Wesley è fatale, Fabregas vince la sfida per la Champions League; La riforma delle professioni e il ruolo degli Ordini professionali; La Juventus Women in crisi di risultati ospite di un Genoa affamato di punti; Iran e crisi in Medio Oriente, a Roma una tavola rotonda sul futuro della regione. Pagina 2 | Roma, crisi senza fine: il gol di Gatti ha spezzato gli equilibri, Gasperini vacilla!L’eliminazione in Europa League acuisce il momento negativo: i giallorossi sono già usciti dalla Coppa Italia e sono fuori dai primi 4 posti in campionato ... tuttosport.com Roma, battere il Bologna per scacciare la crisi e le difficoltàUn punto in tre partite e il posto in Champions che ora diventa un miraggio. Le idi di marzo tornano a scuotere la capitale, un’abitudine fastidiosa nelle ultime stagioni in cui la rosa corta ha influ ... siamolaroma.it Sedici studenti di una scuola di Roma si trovano attualmente in vacanza studio nel Kent, l’area nel sud dell’Inghilterra al centro di un focolaio di meningite acuta di tipo B facebook Brutte notizie per la Roma, c'è lesione per Manu #Koné Ecco quante partite salterà x.com