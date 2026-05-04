Cremonese-Lazio le pagelle | Sanabria impresentabile 4,5 Noslin ingresso da 7,5

Durante la partita tra Cremonese e Lazio, alcuni giocatori hanno mostrato performance diverse. Sanabria ha ricevuto una valutazione di 4,5, considerato impresentabile, mentre Noslin è stato valutato 7,5 dopo l’ingresso in campo. Il portiere della Cremonese è stato criticato per aver mostrato insicurezza sul gol subito. Tra i giocatori della Cremonese, Bonazzoli si è distinto come regista offensivo e l’unico a distinguersi nel reparto.

Motta insicuro sul gol subito. Fra i grigiorossi si distigue Bonazzoli, regista offensivo e unico verticalizzatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cremonese-Lazio, le pagelle: Sanabria impresentabile, 4,5. Noslin, ingresso da 7,5 Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin inguaiano GiampaoloVoti, top e flop della sfida dello Stadio Zini di Cremona, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A La Lazio batte la Cremonese, nel... Pagelle Cremonese Lazio: Noslin match winner, bene anche Tavares. I VOTIAkanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cremonese-Lazio, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Udinese 3-3, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Napoli-Cremonese: McTominay dominante, Bondo bistrattato; Le pagelle di Napoli-Cremonese, i voti: i top e i flop del match del Maradona. Pagelle Cremonese Lazio: Nuno e Noslin al top! Motta il peggiore. VOTI e COMMENTOPagelle Cremonese Lazio – I voti e il commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo allo Zini Alle ore 18:30 allo Stadio Zini di Cremona è andata in scena la sfida tra Cremones ... lazionews24.com PAGELLE Cremonese Lazio 1-2: Tavares mostruoso, Isaksen letale. Noslin firma un capolavoro!Cremonese Lazio è finita sul risultato di 1-2: ecco le pagelle della squadra di mister Sarri che, dopo un primo tempo lasciato ai padroni di casa, con i cambi nel secondo riesce a uscire. I biancocele ... lazionews.eu NAPOLI: SENTITO SARRI SUL FUTURO HA RISPOSTO COSÌ DOPO CREMONESE-LAZIO - facebook.com facebook Cremonese-Lazio 1-2, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com