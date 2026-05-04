Nella partita valida per la 35ª giornata, Noslin si è distinto come il marcatore decisivo, contribuendo alla vittoria della Cremonese contro la Lazio. Buona prestazione anche per Tavares, valutato positivamente dai giudizi. I voti ai protagonisti del match sono stati stilati e pubblicati, offrendo un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun giocatore in campo.

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© Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Lazio: Noslin match winner, bene anche Tavares. I VOTI

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