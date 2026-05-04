Cremonese-Lazio 1-2 | risultato favorevole al Lecce forse decisivo Calcio i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Nella sfida tra Cremonese e Lazio, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-1. La Cremonese ha aperto le marcature con Bonazzoli nel primo tempo, mentre all’inizio del secondo tempo la Lazio ha pareggiato. Il risultato favorisce il Lecce, che ora ha quattro punti di vantaggio sui lombardi.

Cremonese in vantaggio con Bonazzoli nel primo tempo. All’inizio del secondo tempo il pareggio della Lazio. Nel recupero la rete di Noslin per il vantaggio definitivo dei romani Con questo risultato la Cremonese resta terzultima nella classifica del campionato di calcio di serie A e con 28 punti ha uno svantaggio di quattro lunghezze rispetto al Lecce vittorioso, in questo turno, a Pisa. A tre giornate dalla fine del campionato questi gli impegni: Lecce (32)-Juventus, Sassuolo, Genoa Cremonese (28)-Pisa, Udinese, Como Verona e Pisa già retrocessi L'articolo Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi Notizie correlate Lecce-Cremonese 2-1, i salentini vincono lo scontro salvezza e inguaiano NicolaNella 28ma giornata di Serie A successo casalingo del Lecce che al ‘Via del Mare’ supera la Cremonese 2-1. Cagliari-Lecce 0-2, tre punti salvezza per i salentiniDecisivi i gol nella ripresa di Gandelman e Ramadani CAGLIARI - Tre punti di platino per un Lecce operaio che fa di necessità virtù, vendica la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Cremonese-Lazio quote sfida 35ª giornata Serie A; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Cremonese a caccia di punti salvezza con la Lazio; Serie A Enilive | Cremonese-Lazio, i convocati biancocelesti. Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardiCremonese in vantaggio con Bonazzoli nel primo tempo. All’inizio del secondo tempo il pareggio della Lazio. Nel recupero la rete di Noslin per il vantaggio definitivo dei romani Con questo risultato l ... noinotizie.it Noslin scambia con Dia e infila Audero con un gran sinistro dal limite: 1-2I padroni di casa devono vincere per continuare a sperare, la squadra di Sarri terrà conto della successiva doppia sfida contro l'Inter, in campionato e Coppa Italia ... gazzetta.it La Lazio batte 2-1 la Cremonese in rimonta, decide Noslin nel recupero - facebook.com facebook #Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la #Lazio e #Lecce a +4 x.com