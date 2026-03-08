Lecce-Cremonese 2-1 i salentini vincono lo scontro salvezza e inguaiano Nicola

Nella 28ª giornata di Serie A, il Lecce ha battuto in casa la Cremonese con il punteggio di 2-1. La partita si è svolta allo stadio ‘Via del Mare’, dove i salentini hanno conquistato i tre punti. La Cremonese ha subito la sconfitta, che ha avuto ripercussioni sulla posizione in classifica dell’allenatore.

Nella 28ma giornata di Serie A successo casalingo del Lecce che al ‘Via del Mare’ supera la Cremonese 2-1. Pugliesi in vantaggio con Pierotti al 22', raddoppio con Stulic su rigore al 38'. Nella ripresa Bonazzoli accorcia le distanze al 47' ma non basta ai lombardi. Il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive, si porta a 27 punti mentre continua la striscia negativa della Cremonese terzultima e al terzo ko consecutivo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce-Cremonese 2-1, i salentini vincono lo scontro salvezza e inguaiano Nicola La Cremonese si sveglia tardi, il Lecce vince 2-1 lo scontro salvezzaNel finale proteste grigiorosse per un contatto in area Jean-Sanabria LECCE - Il Lecce piazza un importantissimo colpo in ottica salvezza. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: scontro salvezza tra Lecce e Cremonesedi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Contenuti e approfondimenti su Lecce Cremonese 2 1 i salentini vincono.... Temi più discussi: Lecce-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Lecce-Cremonese quote analisi 28ª giornata Serie A; Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: Lecce-Cremonese in campo domenica alle 12.30 DIRETTA Probabili formazioni. La Cremonese chiude con quattro attaccanti ma perde. Il Lecce passa 2-1 e allunga in classificaLECCE - La Cremonese invoca invano un rigore su Sanabria a tempo scaduto, Sozza non lo concede e lo scontro diretto per la salvezza si trasforma in una mezza condanna. La Cremonese resta in zona retro ... laprovinciacr.it Calcio, Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezzaRoma, 8 mar. (askanews) - Il Lecce si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza della 28ª giornata di Serie A, superando 2-1 la Cremonese ... sport.tiscali.it FULL TIME Serie A Enilive Lecce-Cremonese 2-1 Fischio finale al Via del Mare #SerieAEnilive #LecCre #LecceCremonese x.com Al Lecce lo scontro salvezza: i salentini salgono a 27 punti e lasciano la Cremonese al terzultimo posto - facebook.com facebook