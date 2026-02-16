Cagliari-Lecce 0-2 tre punti salvezza per i salentini

Il Lecce ha conquistato tre punti fondamentali nella sfida contro il Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani nella ripresa. La vittoria, ottenuta sul campo sardo, permette ai salentini di centrare un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla salvezza. I gol sono arrivati in un momento cruciale, dando nuova linfa alla squadra di mister Baroni, che ha sfruttato al meglio le occasioni create nel secondo tempo.

Decisivi i gol nella ripresa di Gandelman e Ramadani CAGLIARI - Tre punti di platino per un Lecce operaio che fa di necessità virtù, vendica la sconfitta dell'andata e guadagna una vittoria importantissima in chiave salvezza. Partenza lenta, le due squadre si studiano. Pavoletti (11'), di testa, non trova la porta su angolo di Esposito. Il Cagliari sembra più dinamico, Cheddira, al 23', sferra il primo tiro per i pugliesi, parato comodamente da Caprile. Ramadani ferma l'uscita di Esposito, serve Sottil che, tutto solo in area (28') spara alto. Subito dopo su lancio di Falcone, Ze Pedro chiude su Gandelman e Pierotti che non riescono a battere nel cuore dell'area rossoblù.