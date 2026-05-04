Creme solari vietate in alcune delle spiagge più belle del mondo dai Caraibi al Messico

In diverse località costiere di tutto il mondo, alcune spiagge hanno deciso di vietare l'uso delle creme solari. La decisione deriva dalla preoccupazione che questi prodotti possano danneggiare gli ecosistemi marini e le barriere coralline presenti in quelle aree. Le restrizioni riguardano principalmente spiagge considerate tra le più belle e visitate, dai Caraibi al Messico, dove si cerca di preservare la biodiversità locale.

Sono sempre di più le spiagge paradisiache sparse in giro per il mondo che stanno vietando l'utilizzo delle creme solari protettive, il motivo? Andrebbero a mettere a rischio i già frangili ecosistemi costieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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