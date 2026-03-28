La Baia di Ieranto è tra le spiagge più belle del mondo secondo BBC | Natura selvaggia e panorama sublime

La BBC ha inserito la Baia di Ieranto tra le otto spiagge più belle al mondo, definendola un esempio di natura selvaggia e panorama sublime. La baia si trova nella Penisola Sorrentina e rappresenta un punto di riferimento tra le spiagge italiane incluse nella classifica internazionale. La sua posizione e le caratteristiche ambientali hanno contribuito alla selezione da parte dell’emittente britannica.

BBC ha identificato le otto spiagge più belle del mondo: tra queste ce n'è anche una italiana, un vero e proprio gioiello naturale della Penisola Sorrentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026Ecco le spiagge che hanno ottenuto il titolo Travellers' Choice Best of the Best, un riconoscimento di eccellenza nel settore dei viaggi dato da Trip... Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Una delle donne più belle del mondo”Carlo Conti svela attraverso i social il nome della co-conduttrice che affiancherà lui e Laura Pausini nella serata di giovedì 26 febbraio: sarà la... Contenuti e approfondimenti su La Baia di Ieranto è tra le spiagge più... Temi più discussi: La Baia di Ieranto è il gioiello italiano inserito tra le migliori mete balneari mondiali dalla BBC; Massa Lubrense, la BBC inserisce la Baia di Ieranto tra le otto più belle località marine del pianeta; Villa Rosebery, il fascino tra saloni e terrazze; Questa spiaggia italiana è nella classifica delle migliori al mondo, secondo la BBC. Baia di Ieranto tra le più belle al mondo: il riconoscimento della BBCUn nuovo prestigioso traguardo internazionale per la Baia di Ieranto, inserita dalla BBC tra le otto meraviglie marine del pianeta per il 2026. Un riconoscimento che premia uno dei luoghi ... magazinepragma.com La Baia di Ieranto è il gioiello italiano inserito tra le migliori mete balneari mondiali dalla BBCTra trekking, immersioni, snorkeling e sapori locali, Ieranto regala un’esperienza autentica e indimenticabile, nel cuore della costa italiana, tanto da incantare la BBC ... siviaggia.it #Cronaca Massa Lubrense, la Baia di Ieranto conquista la BBC: è tra le 8 meraviglie marine del pianeta x.com #Cronaca Massa Lubrense, la Baia di Ieranto conquista la BBC: è tra le 8 meraviglie marine del pianeta - facebook.com facebook