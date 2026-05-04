Crédit Agricole in Italia clienti in crescita

Crédit Agricole in Italia ha registrato un aumento dei clienti e una crescita dei ricavi, che nel periodo hanno superato 1,3 miliardi di euro, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. L’utile netto si attesta a 525 milioni di euro. Il mercato italiano si conferma il secondo più importante per la banca francese nel mondo.

L’Italia si conferma secondo mercato domestico per Crédit Agricole, con una dinamica positiva dei ricavi che hanno superato 1,3 miliardi di euro (+4% aa), con un utile netto pari a 525 milioni di euro. La performance del Gruppo guidato da Hugues Brasseur, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, si riflette nel sostegno all’economia reale con un totale di finanziamenti pari a circa 103 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 341 miliardi di euro. Il Gruppo, che annovera in Italia oltre 6 milioni di clienti e oltre 16mila collaboratori, è composto oltre che da Crédit Agricole Italia anche dal Corporate...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Crédit Agricole Italia e rischio fisico: valutazione dei clienti business e degli immobili

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Una raccolta di contenuti

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