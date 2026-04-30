Crédit Agricole in Italia utili in crescita e sei milioni di clienti
Il primo trimestre del 2026 si è concluso con un risultato positivo per il Gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro, in aumento rispetto al periodo precedente. La banca conta ora circa sei milioni di clienti nel paese e mantiene una presenza stabile nel settore finanziario italiano. I dati indicano un andamento finanziario in miglioramento rispetto agli anni passati.
Il Gruppo Crédit Agricole conferma la solidità della sua presenza in Italia e chiude il primo trimestre del 2026 con un utile netto in crescita, pari a 525 milioni euro. L’Italia resta il secondo mercato per importanza e, nonostante la complessità del contesto geopolitico (con il non trascurabile impatto della guerra in Iran sull’economia mondiale), il Gruppo registra un risultato della gestione operativa pari a 773 milioni di euro (+5,1 per cento anno su anno). In crescita anche i ricavi che superano gli 1,3 miliardi di euro (+4 per cento). Il Gruppo conferma il proprio impegno a favore dell’economia reale: il totale dei finanziamenti raggiunge circa 103 miliardi di euro, mentre la raccolta complessiva si attesta a 341 miliardi di euro.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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