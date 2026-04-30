Crédit Agricole in Italia utili in crescita e sei milioni di clienti

Il primo trimestre del 2026 si è concluso con un risultato positivo per il Gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro, in aumento rispetto al periodo precedente. La banca conta ora circa sei milioni di clienti nel paese e mantiene una presenza stabile nel settore finanziario italiano. I dati indicano un andamento finanziario in miglioramento rispetto agli anni passati.