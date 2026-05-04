Crans-Montana Svizzera | Non manderemo più le fatture per le cure

In Svizzera, le autorità hanno annunciato che non invieranno più copie delle fatture relative alle cure mediche. Questa decisione mira a prevenire eventuali equivoci e malintesi tra le parti coinvolte. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che specifica come questa misura entrerà in vigore a breve. Le modifiche interessano tutte le strutture sanitarie del paese.

“Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime": a metterlo nero su bianco sul profilo X è il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Cpe a Yerevan. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances. Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes. — Guy Parmelin (@ParmelinG) May 4, 2026 L’incontro con Giorgia Meloni. "Ho confermato a Meloni che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, Svizzera: "Non manderemo più le fatture per le cure" Crans-Montana lo scandalo delle fatture ospedaliere - Storie italiane 27/04/2026 Notizie correlate Lo sfregio dalla Svizzera su Crans-Montana: «Da noi nessun errore». Perché le prossime fatture per le cure saranno anche più careLe fatture spedite ai parenti dei ragazzi feriti nel rogo del Constellation non sono arrivate per sbaglio. "Le fatture? Mandatecele anche voi". La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-MontanaLo scontro tra Italia e Svizzera per il caso di Crans-Montana torna ad acuirsi a fronte della richiesta dell’ospedale di Sion di avere il rimborso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede). Crans-Montana, Parmelin: La Svizzera non invierà più fatture per le cureSi pone finalmente fine alla triste vicenda dell’invio delle fatture alle vittime della tragedia. Le parole del presidente della Confederazione elvetica: determinante l’intervento di Giorgia Meloni ... ilgiornale.it Crans Montana, Meloni vede Parmelin: Impegno politico della Svizzera, no ad oneri per le famiglieLa presidente del Consiglio vede il presidente della Confederazione Elvetica a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan. L'obiettivo è che non venga richiesto alcun onere relativ ... rainews.it Crans Montana, il presidente svizzero Parmelin: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime» - facebook.com facebook