Le fatture? Mandatecele anche voi La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-Montana

La disputa tra Italia e Svizzera riguardo ai costi delle cure a Crans-Montana si è riaccesa, con l’ospedale di Sion che ha chiesto il rimborso all’Italia per le spese sostenute dai quattro cittadini italiani che hanno ricevuto assistenza sanitaria. La richiesta si inserisce in una crescente tensione tra i due paesi sui pagamenti per le cure all’estero. La situazione riguarda principalmente i costi e le procedure di rimborso per i cittadini italiani che si sono rivolti alle strutture svizzere.

Lo scontro tra Italia e Svizzera per il caso di Crans-Montana torna ad acuirsi a fronte della richiesta dell’ospedale di Sion di avere il rimborso dall’Italia per le cure dei quattro connazionali che hanno usufruito delle cure. Si parla di una fattura che supera i 100mila franchi, che l’Italia si rifiuta di pagare, come determinatamente ribadito sia dalla premier Giorgia Meloni che dall’ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado. Una fattura, per altro, destinata ad aumentare quando verrà contabilizzata l’intera pratica degli italiani che sono passati per gli ospedali svizzeri, relativa per lo più a poche ore di ricovero perché i connazionali dall’ospedale di Sion sono stati trasferiti già nelle ore successive in elicottero verso il Niguarda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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