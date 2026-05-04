Crans-Montana stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti

Da quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di alcune settimane dall’incidente che ha coinvolto numerosi feriti, le autorità hanno deciso di sospendere l’invio automatico di fatture mediche ai familiari delle persone coinvolte. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le richieste di chiarimento e le proteste di alcuni parenti, che avevano riscontrato difficoltà nel gestire le spese sanitarie. La misura riguarda esclusivamente le spese relative alle cure ricevute in loco.

Roma, 4 maggio 2026 – Svolta sulla vicenda dei rimborsi per le spese sanitarie dei feriti nel rogo di Crans-Montana. “Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su X il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin che, dopo l'incontro bilaterale con la premier Giorgia Meloni oggi in Armenia, ha “confermato che il Consiglio federale avrebbe esaminato la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti”. “Abbiamo convenuto –  aggiunge Parmelin – che i servizi competenti dei due paesi sarebbero rimasti in contatto”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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