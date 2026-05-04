Crans-Montana stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti

A distanza di alcune settimane dall’incidente che ha coinvolto numerosi feriti, le autorità hanno deciso di sospendere l’invio automatico di fatture mediche ai familiari delle persone coinvolte. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le richieste di chiarimento e le proteste di alcuni parenti, che avevano riscontrato difficoltà nel gestire le spese sanitarie. La misura riguarda esclusivamente le spese relative alle cure ricevute in loco.

Roma, 4 maggio 2026 – Svolta sulla vicenda dei rimborsi per le spese sanitarie dei feriti nel rogo di Crans-Montana. “Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su X il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin che, dopo l'incontro bilaterale con la premier Giorgia Meloni oggi in Armenia, ha “confermato che il Consiglio federale avrebbe esaminato la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti”. “Abbiamo convenuto – aggiunge Parmelin – che i servizi competenti dei due paesi sarebbero rimasti in contatto”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, stop all’invio di fatture mediche ai familiari dei feriti Notizie correlate Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Leggi anche: Crans Montana, ambasciatore svizzero: “Le fatture ai familiari? Un disguido” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio di Crans-Montana: chi copre le spese mediche delle vittime; Spese Crans Montana,Fontana e Bertolaso: no a richiesta rimborso; Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Crans-Montana, la Svizzera chiederà i costi all’Italia per il ricovero dei feriti. L'ira di Meloni: Ignobile. Crans-Montana, il presidente Parmelin: 'Stop all'invio delle fatture'Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immed ... ansa.it Crans Montana, Presidente Svizzera Parmelin: Stop a invio fatture a famiglie vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, Presidente Svizzera Parmelin: 'Stop a invio fatture a famiglie vittime' ... tg24.sky.it Crans-Montana, il presidente Parmelin: "Stop all'invio delle fatture". Incontro del presidente della Confederazione elvetica con la premier Meloni in Armenia. "Impegno per evitare oneri alle famiglie" #ANSA - facebook.com facebook Fatture ai feriti di Crans-Montana, Meloni incontra Parmelin: “Cerchiamo una soluzione accettabile” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com