Crans Montana ambasciatore svizzero | Le fatture ai familiari? Un disguido

Un rappresentante diplomatico svizzero ha dichiarato che l'invio delle fatture relative alle assicurazioni ai pazienti in Svizzera si tratta di un disguido. La questione riguarda le comunicazioni tra compagnie assicurative e persone assicurate, in particolare riguardo alla consegna di documenti finanziari. La dichiarazione è arrivata in risposta a preoccupazioni sollevate sulla trasmissione di queste fatture ai familiari dei pazienti. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli di questa vicenda.

Non finiscono le polemiche attorno alla vicenda Crans Montana. L’ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti spiega che l’invio delle copie delle fatture da parte dell’ospedale di Sion a tre famiglie di feriti italiani nel rogo di Crans Montana è in realtà dovuto a“un disguido”.In Svizzera l’invio delle fatture da parte degli ospedali è una prassi, ma in questo caso“non sarebbe dovuto succedere”, ma l’ambasciatore tiene a ribadire che“non c’è stata malafede”. “Non pagheranno nulla né i pazienti, né i loro, né i loro familiari”,spiega alCorriere della Seral’ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, arrivato a Milano in occasione della Design Week 2026.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, ambasciatore svizzero: “Le fatture ai familiari? Un disguido” Notizie correlate Strage di Crans Montana, l’ospedale svizzero invia per errore le fatture alle famiglie dei feriti italianiTre famiglie dei ragazzi italiani feriti nella strage di Crans Montana hanno ricevuto dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, la fattura relativa... Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore italiano: "Nulla è dovuto"L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana: fatture ai pazienti italiani, Meloni scioccata; Crans Montana, Meloni su invio fatture degli ospedali alle famiglie: È l'ultima vergogna; Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, Bertolaso: Nessuno sborserà un euro; Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare. Crans Montana, l’ambasciatore svizzero in Italia: «Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo»Balzaretti: «L’invio di una copia delle fatture è prassi, si era deciso in questo caso di non farlo ma c’è stato un disguido. Ma le famiglie non devono pagare nulla». L’ambasciatore sta facendo in que ... corriere.it Crans Montana, amb. svizzero: Fatture? Disguido, pagherà SvizzeraL'ambasciatore svizzero in Italia definisce un disguido l’invio delle copie delle fatture da parte dell’ospedale di Sion a tre famiglie di feriti italiani nel rogo di Crans Montana. Roberto ... tg24.sky.it #DosSantos, l’incredibile storia: dal rogo di Crans Montana al primo contratto pro x.com Tomba alla Stampa: «I social Un disastro. Mi rifiuto di partecipare al gioco dei leoni da tastiera. Appena salta questo sistema farò festa». E su Crans-Montana: «Avrei voluto essere lì quella sera per aprire le porte di sicurezza». Leggi intervista qui: https://www - facebook.com facebook