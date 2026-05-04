Crans Montana Parmelin | Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime L' accordo dopo il summit con Meloni

Dopo il summit con la premier, un rappresentante ha annunciato che le famiglie delle vittime dell'incendio a Crans-Montana non riceveranno fatture per le cure mediche fornite negli ospedali. La misura riguarda tutte le persone ferite nell’incidente e le rispettive famiglie, senza distinzione di residenza. L’accordo è stato confermato dal rappresentante, che ha specificato che nessun costo sarà richiesto per le cure mediche.

Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime, nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime». Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni, a Yerevan, in Armenia. Il colloquio in Armenia La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Crans Montana, Parmelin: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime». L'accordo dopo il summit con Meloni Notizie correlate Crans Montana, Meloni vede Parmelin: “Dalla Svizzera impegno per no oneri alle famiglie”La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, a margine del... Crans-Montana e il caso delle fatture, Meloni incontra il presidente svizzero Parmelin. Allo studio una soluzioneIl nodo delle spese sanitarie – con l’invio della fatture dei ricoveri dei feriti nell’incendio di Crans-Montana – potrebbe essere stato sciolto dopo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans-Montana: l’Italia ha depositato l’atto di costituzione di parte civile; Crans-Montana, si apre un nuovo solco tra Italia e Svizzera; Incendio a Crans-Montana, scoppia il caso delle spese mediche: L'Italia non pagherà, colpa di chi non ha controllato; Guy Parmelin incontra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. Crans Montana, Meloni vede Parmelin: Impegno politico della Svizzera, no ad oneri per le famiglieLa presidente del Consiglio vede il presidente della Confederazione Elvetica a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan. L'obiettivo è che non venga richiesto alcun onere relativ ... rainews.it Crans Montana, Meloni vede Parmelin: Dalla Svizzera impegno per no oneri alle famiglieLa premier Giorgia Meloni alla seconda riunione della Coalizione europea contro le droghe a ... msn.com Crans Montana, il presidente svizzero Parmelin: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime» - facebook.com facebook