Tre famiglie italiane coinvolte nella strage di Crans Montana hanno ricevuto delle fatture dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, relative alle cure sanitarie dei propri figli feriti. Le fatture sono state inviate per errore, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie svizzere. La situazione riguarda le spese sostenute durante il trattamento dei pazienti, che sono state recapitate alle famiglie senza che fosse prevista questa procedura.

Tre famiglie dei ragazzi italiani feriti nella strage di Crans Montana hanno ricevuto dall’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei pazienti. Gli importi indicati sono compresi tra i 15.000 e i 60.000 franchi svizzeri (ossia tra i 16.000 e i 65.000 euro). Dopo le proteste arrivate dall’Italia, le autorità svizzere hanno spiegato che i documenti sono stati inviati per errore e che le famiglie non dovranno pagare nulla. “Le prestazioni mediche dell’Ospedale del Vallese non sono a carico delle famiglie, che sono state informate tramite posta, a fine febbraio, inizio marzo, della procedura in caso di ricezione di fatture mediche, che non devono essere pagate dalle famiglie”, ha chiarito in una nota il Consiglio di Stato del Cantone Vallese.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Strage di Crans Montana, l’ospedale svizzero invia per errore le fatture alle famiglie dei feriti italiani

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