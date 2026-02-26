Dopo l’incendio a Crans-Montana, il governo svizzero ha deciso di destinare 50.000 franchi alle famiglie coinvolte, sia delle vittime che dei feriti. La somma rappresenta un aiuto immediato per le persone colpite dall’incidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre le autorità continuano a seguire da vicino la situazione sul campo.

A distanza di ormai due mesi dall’incendio di Crans-Montana, il governo della Svizzera ha annunciato ieri un contributo di solidarietà pari a 50.000 franchi svizzeri a ogni famiglia delle vittime e dei feriti gravi della tragedia di Capodanno. Il Consiglio federale svizzero ha spiegato che il contributo pari a circa 54.575 euro ha l’obiettivo di «sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell’immediato e sgravarli nel breve periodo». La somma si aggiunge all’aiuto di 10.000 franchi per ogni vittima del rogo. Secondo Berna, la decisione è la dimostrazione della vicinanza da parte dello Stato svizzero alle vittime. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans-Montana: dalla Svizzera 50.000 franchi alle famiglie delle vittime e dei feriti

Crans-Montana: dalla Svizzera 55mila euro ai feriti gravi e alle famiglie delle vittimeUn contributo di solidarietà di 50mila franchi (quasi 55mila euro) a tutti i feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nell’incendio di...

Crans-Montana, 10mila franchi alle famiglie delle vittimeUn aiuto pari a 10mila franchi alle famiglie delle vittime coinvolte nell’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts

Temi più discussi: Crans Montana, la Svizzera pagherà 55mila euro a sopravvissuti e famiglie delle vittime; Rogo di Crans-Montana, 36 feriti svizzeri o residenti si trovano ancora in ospedali esteri; Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime; Il governo svizzero pagherà 55.000 euro a ogni vittima dell’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana: dalla Svizzera 50.000 franchi alle famiglie delle vittime e dei feritiBerna ha annunciato che il contributo di solidarietà servirà per «sostenere le vittime e i congiunti». Intanto, dopo quasi otto settimane all’ospedale di Zurigo, la quindicenne biellese Elsa torna in ... panorama.it

Dalla Svizzera al Cto di Torino: il rientro a casa di Elsa, sopravvissuta all'incendio di Crans-MontanaElsa Rubino, la giovane di Biella ferita nell’incendio di Crans-Montana, torna in Italia per proseguire le cure e riabbracciare gli amici. notizie.it

++ Elsa da Crans Montana al Cto di Torino: "E' fuori pericolo" ++ Alle 12.30 l’elisoccorso del 118 ha toccato terra al Cto di Torino: a bordo, Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, ferita nel rogo di Crans-Montana. Dopo il ricovero a Zurigo dalla notte della strage di Cap - facebook.com facebook

Il comune di Crans-Montana non ci sta: ora chiede di essere parte del procedimento pensale x.com