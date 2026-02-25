Crans-Montana | dalla Svizzera 55mila euro ai feriti gravi e alle famiglie delle vittime

Un contributo di solidarietà di 50mila franchi (quasi 55mila euro) a tutti i feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nell’incendio di Crans–Montana. E’ quanto ha proposto il Consiglio federale della Confederazione svizzera, spiegando in una conferenza stampa di voler predisporre un pacchetto straordinario di sostegno, volto a rispondere alle necessità immediate delle vittime e a favorire soluzioni rapide, evitando lunghe e complesse procedure giudiziarie. Lo riporta Rsi. La decisione arriva quasi due mesi dal rogo nel bar ‘Le Constellation’, che ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. I feriti italiani ricoverati al Niguarda sono tutti fuori pericolo. A livello locale, il Cantone del Vallese aveva già effettuato i primi versamenti dell’indennità d’urgenza di 10mila franchi ai feriti o alle famiglie delle vittime nell’incendio. Sono 48 le vittime che hanno ricevuto la somma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

