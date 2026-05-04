Crans Montana Meloni incontra il presidente svizzero e ottiene lo stop alle fatture | la Svizzera cede sul fango dei rimborsi

A Crans Montana, durante un incontro tra la premier italiana e il presidente della Confederazione Svizzera, si è deciso di interrompere l'invio delle copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Berna, che ha precisato che questa misura serve a evitare eventuali malintesi. La riunione si è svolta in un clima di confronto, con un accordo sulla sospensione di questa procedura legata ai rimborsi.

Crans Montana, dopo il colloquio tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, Berna annuncia: «Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime». Un impegno politico chiaro, che mette fine a un paradosso burocratico inaccettabile e restituisce dignità al dolore. Giorgia Meloni porta a casa un risultato significativo a margine del vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan, chiudendo il caso delle fatture ospedaliere inviate alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans Montana. Crans Montana, il presidente svizzero incontra Meloni e fa un passo indietro sulle spese mediche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans Montana, Meloni incontra il presidente svizzero e ottiene lo stop alle fatture: la Svizzera cede sul fango dei rimborsi Notizie correlate Crans-Montana e il caso delle fatture, Meloni incontra il presidente svizzero Parmelin. Allo studio una soluzioneIl nodo delle spese sanitarie – con l’invio della fatture dei ricoveri dei feriti nell’incendio di Crans-Montana – potrebbe essere stato sciolto dopo... Crans Montana, stop alle fatture per le famiglie delle vittime: l’annuncio del presidente svizzero“Le persone ferite nell’incendio di Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guy Parmelin incontra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella; Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso spese mediche all'Italia. Meloni: Ignobile; Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Tragedia di Crans-Montana: Parmelin incontra Meloni e Mattarella la settimana prossima | blue News. Fatture ai feriti di Crans-Montana, Meloni incontra Parmelin: Cerchiamo una soluzione accettabileLa premier ha visto il presidente della Confederazione svizzera: Impegno politico affinché alle famiglie non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ... milano.repubblica.it Crans-Montana, il presidente svizzero: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime». L'accordo dopo il summit con Giorgia MeloniLe persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate ... leggo.it Il Presidente Meloni ha raccolto l’impegno politico del Presidente Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. - facebook.com facebook Meloni ha raccolto l’impegno politico di Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di #CransMontana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. x.com