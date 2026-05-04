Crans Montana Meloni incontra il presidente svizzero e ottiene lo stop alle fatture | la Svizzera cede sul fango dei rimborsi

Da secoloditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans Montana, durante un incontro tra la premier italiana e il presidente della Confederazione Svizzera, si è deciso di interrompere l'invio delle copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Berna, che ha precisato che questa misura serve a evitare eventuali malintesi. La riunione si è svolta in un clima di confronto, con un accordo sulla sospensione di questa procedura legata ai rimborsi.

Crans Montana, dopo il colloquio tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, Berna annuncia: «Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime». Un impegno politico chiaro, che mette fine a un paradosso burocratico inaccettabile e restituisce dignità al dolore. Giorgia Meloni porta a casa un risultato significativo a margine del vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan, chiudendo il caso delle fatture ospedaliere inviate alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans Montana. Crans Montana, il presidente svizzero incontra Meloni e fa un passo indietro sulle spese mediche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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