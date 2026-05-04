Letterina con affondo per Luciana Littizzetto. La comica nell’ultima puntata di Che tempo che fa ha scritto la sua famosa letterina alla “cara Svizzera” per la vicenda di Crans Montana e i soldi chiesti all’Italia come rimborso per le spese sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo. “Tu, prima della classe, noi.Casinisti dell’ultimo banco. Te la sei sempre tirata, eh? Dai, ammettilo. Guarda che le montagne le abbiamo anche noi. I laghi pure. E persino il cioccolato ci viene bene – attacca Littizzetto – Ma tu soprattutto sei precisa. Un orologio, la precisione svizzera, ciò che è giusto è giusto al rispetto delle regole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, l’affondo di Luciana Littizzetto contro la Svizzera: “La legge è legge solo quando fa comodo a te?” – Video

Notizie correlate

Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave"Home > Video > Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave" Luciana Littizzetto ha...

Tragedia Crans-Montana: l’Italia minaccia la Svizzera, nuovi video? Cosa sapere Incendio al locale Constellation di Crans-Montana causa 41 morti e 115 feriti.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 'L'Italia starnazza', affondo della Lega Ticinesi sulle fatture di Crans-Montana; Crans Montana, la rabbia del papà di Manfredi: Rimborsi per le cure ai feriti? La Svizzera non ha empatia: vogliono far ripetere l'anno...; Crans-Montana: la Lega ticinese attacca l’Italia sulle fatture, Roma resta ferma sul no; Crans, nuove tensioni tra Italia e Svizzera. Il Mattino: Shitstorm.

'L'Italia starnazza', affondo della Lega Ticinesi sulle fatture di Crans-MontanaMentre si fa sempre più salato il 'conto' che la Svizzera presenta all'Italia per le spese mediche dei feriti di Crans-Montana, la polemica politica si fa rovente. Ed è la Lega dei Ticinesi ad andare ... ansa.it

Crans, nuove tensioni tra Italia e Svizzera. Il Mattino: ShitstormCresce la polemica sulle spese sanitarie sostenute dopo il rogo di Capodanno al Constellation di Crans-Montana ... liberatv.ch

Crans-Montana: esauriti i fondi per le vittime, cresce la tensione - facebook.com facebook