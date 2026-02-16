Che Tempo Che Fa la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche | Volevo solo dirvi brave

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alle atlete olimpioniche di Milano-Cortina 2026, dopo aver visto le loro performance durante le Olimpiadi invernali. La comica ha deciso di esprimere il suo sostegno con parole semplici, ricordando che erano tutte brave e che meritano il nostro rispetto. La sua dedica è arrivata durante la puntata di domenica 15 febbraio di ‘Che Tempo Che Fa’ su Nove, in un momento in cui le atlete si stavano preparando per le prossime gare.

Luciana Littizzetto ha dedicato alle atlete olimpioniche di Milano-Cortina 2026 la sua consueta letterina nella puntata di domenica 15 febbraio a ' Che Tempo Che Fa ' su Nove. "Magiche donne delle nevi, vi parlo da non sportiva, volevo solo dirvi brave, siamo sempre costrette da sempre a dover fare tutto insieme", ha detto la comica. "Abbiamo solo una cosa in comune io e voi, di dover fare sempre qualcosa di più, magari un giorno non ci servirà più essere brave il doppio", ha proseguito Littizzetto.